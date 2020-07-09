2020-07-09T08:44:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 77 кузбассовцев заболели коронавирусом на утро 9 июля

Общее число заболевших достигло 2280 человек
Екатерина РОМАНОВА
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Еще 77 кузбассовцев заболели коронавирусом на утро 9 июляЕще 77 кузбассовцев заболели коронавирусом на утро 9 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным оперативного штаба, на утро 9 июля в Кузбассе на 77 человек увеличилось число заболевших коронавирусом.

В общей сложности с начала пандемии коронавируса в Кузбассе у 2280 человек подтвердился COVID-19. При этом 77 случаев заболевания медики выявили за минувшие сутки. Сейчас в инфекционных стационарах находятся 1262 человека с коронавирусом.

Одновременно с этим 41 пациент с ранее подтвержденным диагнозом уже прошел курс лечения и выписан из инфекционных больниц региона. В общей сложности число выздоровевших с момента начала пандемии достигло 1006 человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8552 человека, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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