9 Июль 2020 2020-07-09T09:37:10+03:00

В каком городе в Кузбассе больше всего заболевших на 9 июля 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За минувшие сутки медики диагностировали коронавирус у 77 жителей региона. Треть из них проживает в одном из городов Кузбасса.

Специалисты оперативного штаба приводят такие данные: из 77 новых случаев заболевания 26 приходится на Кемерово. Чуть меньше - 19 пациентов с COVID-19 - выявили в Междуреченске. Всего же новые случаи коронавируса выявили в 15 городах и территориях региона.

По шесть новых пациентов с COVID-19 попали в инфекционные больницы из Яйского муниципального округа и Анжеро-Судженска. Пять заболевших выявили в Белове. По три случая заболевания - в Новокузнецке и Промышленновском муниципальном округе. Два новых заболевших - в Ленинске-Кузнецком.

Также по одному случаю заболевания специалисты выявили в Березовском, Юрге, Беловском и Мариинском муниципальных районах, а также в Гурьевском, Кемеровском и Тяжинском муниципальных округах.

На утро 9 июля число заболевших с начала пандемии коронавируса достигло 2280 человек. Из них 1262 сейчас получают медицинскую помощь в стационарах региона. Еще 1006 человек выздоровели и выписаны из больниц, из них 41 – за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU