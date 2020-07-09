В каком городе в Кузбассе больше всего заболевших на 9 июля 2020 года
За минувшие сутки медики диагностировали коронавирус у 77 жителей региона. Треть из них проживает в одном из городов Кузбасса.
Специалисты оперативного штаба приводят такие данные: из 77 новых случаев заболевания 26 приходится на Кемерово. Чуть меньше - 19 пациентов с COVID-19 - выявили в Междуреченске. Всего же новые случаи коронавируса выявили в 15 городах и территориях региона.
По шесть новых пациентов с COVID-19 попали в инфекционные больницы из Яйского муниципального округа и Анжеро-Судженска. Пять заболевших выявили в Белове. По три случая заболевания - в Новокузнецке и Промышленновском муниципальном округе. Два новых заболевших - в Ленинске-Кузнецком.
Также по одному случаю заболевания специалисты выявили в Березовском, Юрге, Беловском и Мариинском муниципальных районах, а также в Гурьевском, Кемеровском и Тяжинском муниципальных округах.
На утро 9 июля число заболевших с начала пандемии коронавируса достигло 2280 человек. Из них 1262 сейчас получают медицинскую помощь в стационарах региона. Еще 1006 человек выздоровели и выписаны из больниц, из них 41 – за минувшие сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»