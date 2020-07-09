Новый арт-объект появился на территории детского сада в Кемерове

9 Июль 2020 2020-07-09T09:51:31+03:00

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Чтить память предков, победивших в Великой Отечественной войне, нужно приучать с детства. Именно поэтому на территории детского сада № 232 обустроили аллею Памяти и установили арт-объект.

Новый арт-объект представляет собой аллею и композицию, которая символизирует продолжение жизни - ведь именно за это когда-то гибли наши земляки. Также на аллее Памяти установлены портреты знаменитых кузбассовцев, героев Великой Отечественной войны, а рядом с арт-объектом поставили скамейки, высадили кустарники. Предполагается, что здесь, на аллее Памяти, будут проходить уроки мужества для маленьких кемеровчан, встречи с ветеранами и многое другое.

- Благоустройство будет продолжено, здесь выпускники детского сада посадят голубые ели, появятся новые портреты участников Великой Отечественной войны - родственников педагогов, родителей и детей, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU