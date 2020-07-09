Кемерово обогнал все кузбасские города по числу заболевших коронавирусом

9 Июль 2020 2020-07-09T09:40:06+03:00

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В течение долгого времени Новокузнецк был лидером по общему числу заболевших коронавирусом. Однако на утро 9 июля он уступил свои позиции Кемерову.

На утро 9 июля в Кемерове выявили больше всего новых случаев заболевания: из 77 человек, у которых за минувшие сутки диагностировали COVID-19, 26 являются кемеровчанами. После этого выяснилось, что Кемерово лидирует по общему числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии: здесь зафиксировано уже 579 случаев заболевания.

Новокузнецк, в течение долгого времени остававшийся на первой строке среди городов, где выявлен COVID-19, сместился на вторую строку: здесь 562 заболевших, о трех из которых стало известно на утро 9 июля.

На третьем месте - Междуреченск: здесь наблюдается стремительный рост числа заболевших и на утро 9 июля зафиксировано 317 случаев заражения коронавирусом.

Всего же на утро 9 июля в регионе выявлено 2280 заболевших коронавирусом. Из них 1262 находятся в инфекционных стационарах области и получают необходимое лечение, а 1006 - выздоровели и выписаны из больниц.

Число умерших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, остается прежним - 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU