Грузовик превратил иномарку в металлолом

9 Июль 2020 2020-07-09T11:10:44+03:00

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Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Чебулинском районе. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины и обстоятельства случившегося.

Автоавария произошла 8 июля на 414-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Чебулинском районе Кемеровской области - об этом сообщает областная Госавтоинспекция. Предварительно, ДТП произошло из-за нарушения правил обгона.

- Водитель автомобиля Toyota Camry при начале обгона движущегося впереди транспортного средства не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем Scania R400, который в этот же момент тоже начал обгон Toyota, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

В результате столкновения иномарки и тягача травмы различной степени тяжести получили 66-летний водитель легкового автомобиля и две его пассажирки 50 и 56 лет. В настоящее время по факту ДТП проводится расследование.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за нарушение правил обгона предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. Отметим также, что из-за нарушения правил обгона за шесть месяцев с начала года в Кемеровской области произошло 20 ДТП, в которых погибли четыре человека, 47 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU