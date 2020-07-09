2020-07-09T12:25:37+03:00
Общество

Следователь-криминалист из Кемерова осужден за мошенничество

Мужчина воспользовался своим служебным положением
Мария КОЛОСОВА
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Следователь-криминалист из Кемерова осужден за мошенничество. Фото: УФССП России по Кемеровской областиСледователь-криминалист из Кемерова осужден за мошенничество. Фото: УФССП России по Кемеровской области
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Следователь-криминалист из Кемерова попался на мошенничестве, когда проходил военную службу в Иркутске. Для этого мужчина воспользовался своим служебным положением.

Как выяснилось, в момент службы по контракту он расследовал уголовное дело в отношении одного из военнослужащих. Последнего собирались уволить досрочно, и мужчина решил воспользоваться данной информацией. Кемеровчанин предложил военнослужащему помочь ему остаться на службе, а взамен попросил 300 тысяч рублей в качестве вознаграждения. Старший следователь-криминалист денежные средства получил, а военнослужащий, несмотря на это, все равно был уволен.

Иркутский гарнизонный военный суд признал гражданина виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей. Также два года он не сможет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в правоохранительных органах.

- Судебные приставы МОСП по ВИП УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу ознакомили мужчину с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного исполнения. Гражданин выплатил штраф в полном объеме, - сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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