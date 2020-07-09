Следователь-криминалист из Кемерова осужден за мошенничество
Следователь-криминалист из Кемерова попался на мошенничестве, когда проходил военную службу в Иркутске. Для этого мужчина воспользовался своим служебным положением.
Как выяснилось, в момент службы по контракту он расследовал уголовное дело в отношении одного из военнослужащих. Последнего собирались уволить досрочно, и мужчина решил воспользоваться данной информацией. Кемеровчанин предложил военнослужащему помочь ему остаться на службе, а взамен попросил 300 тысяч рублей в качестве вознаграждения. Старший следователь-криминалист денежные средства получил, а военнослужащий, несмотря на это, все равно был уволен.
Иркутский гарнизонный военный суд признал гражданина виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей. Также два года он не сможет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в правоохранительных органах.
- Судебные приставы МОСП по ВИП УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу ознакомили мужчину с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного исполнения. Гражданин выплатил штраф в полном объеме, - сообщили в УФССП России по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU