9 Июль 2020 2020-07-09T12:24:59+03:00

За полгода в Кузбассе с подработанных территорий переселили 414 семей. Фото: Пресс-служба АПК

План переселения выполнен более чем на 54 процента

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В Кузбассе за первое полугодие с подработанных территорий было переселено 414 семей. Таким образом, план по переселению выполнен более чем на 54 процента.

Как сообщили в администрации правительства Кузбасса, из 414 семей 318 переселены по программе ГУРШ и по комплексной программе поэтапной ликвидации убыточных шахт на территории Прокопьевска, Киселевска, Анжеро-Судженска, еще 96 семей — за счет средств угольных компаний.

На эти цели из федерального бюджета было направлено 586,7 миллиона рублей, 128,4 миллиона рублей перечислили добывающие компании.

-По программам переселения люди могут выбрать: приобрести новый дом или квартиру на вторичном рынке, либо построить дом самостоятельно. По итогам года переехать в новое жилье с подработанных шахтами территорий смогут 754 семьи, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Всего в 2020 году в переселение жителей с подработанных территорий будет вложено порядка 1,5 миллиарда рублей. В том числе из федерального бюджета — 1,157 миллиарда рублей, на эти средства новоселье смогут отметить 568 семей. За счет средств угледобывающих компаний Кузбасса запланировано переселить 186 семей, предполагаемый объем финансирования — 291 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU