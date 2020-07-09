2020-07-09T12:24:59+03:00
Общество

За полгода в Кузбассе с подработанных территорий переселили 414 семей

План переселения выполнен более чем на 54 процента
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
За полгода в Кузбассе с подработанных территорий переселили 414 семей. Фото: Пресс-служба АПКЗа полгода в Кузбассе с подработанных территорий переселили 414 семей. Фото: Пресс-служба АПК
Изменить размер текста:

В Кузбассе за первое полугодие с подработанных территорий было переселено 414 семей. Таким образом, план по переселению выполнен более чем на 54 процента.

Как сообщили в администрации правительства Кузбасса, из 414 семей 318 переселены по программе ГУРШ и по комплексной программе поэтапной ликвидации убыточных шахт на территории Прокопьевска, Киселевска, Анжеро-Судженска, еще 96 семей — за счет средств угольных компаний.

На эти цели из федерального бюджета было направлено 586,7 миллиона рублей, 128,4 миллиона рублей перечислили добывающие компании.

-По программам переселения люди могут выбрать: приобрести новый дом или квартиру на вторичном рынке, либо построить дом самостоятельно. По итогам года переехать в новое жилье с подработанных шахтами территорий смогут 754 семьи, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Всего в 2020 году в переселение жителей с подработанных территорий будет вложено порядка 1,5 миллиарда рублей. В том числе из федерального бюджета — 1,157 миллиарда рублей, на эти средства новоселье смогут отметить 568 семей. За счет средств угледобывающих компаний Кузбасса запланировано переселить 186 семей, предполагаемый объем финансирования — 291 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе медведь напал на пасеку
В июне 2020 года в 3 раза увеличилось количество заявок на получение льготной ипотеки от клиентов РСХБ
Полицейские рассказали о двух пропавших в Тяжине подростках
Пьяный мотоциклист взял на таран припаркованную иномарку в Кузбассе
Из-за беседы машиниста с женой электровоз сошел с рельсов в Кузбассе
За полгода в Кузбассе с подработанных территорий переселили 414 семей
Следователь-криминалист из Кемерова осужден за мошенничество
В Кузбассе остановили добычу золота из-за нарушений
Грузовик превратил иномарку в металлолом
Кемерово обогнал все кузбасские города по числу заболевших коронавирусом
Новый арт-объект появился на территории детского сада в Кемерове
В каком городе в Кузбассе больше всего заболевших на 9 июля 2020 года
Еще 77 кузбассовцев заболели коронавирусом на утро 9 июля
Пьяная женщина с электропилой разгуливала по улицам кузбасского города
Кемеровчанка попросила главу российского Следкома разобраться в смерти сына
Нетрезвая жительница Кузбасса попала под грузовой состав
Жителям Междуреченска вручают иски о принудительной госпитализации
В каком возрасте жители Кузбасса чаще всего женятся и разводятся
В Кузбассе избитого пенсионера оставили умирать в подъезде
В Кемерове проверили более 750 пассажиров–нарушителей масочного режима
Кузбасский храм оштрафовали за массовые службы во время коронавируса