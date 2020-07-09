2020-07-09T12:35:12+03:00
Происшествия

Из-за беседы машиниста с женой электровоз сошел с рельсов в Кузбассе

Из-за беседы машиниста с женой тепловоз сошел с рельсов в Кузбассе
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за беседы машиниста с женой электровоз сошел с рельсов в КузбассеИз-за беседы машиниста с женой электровоз сошел с рельсов в КузбассеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Теперь уже бывший машинист электровоза из Тайги может лишиться свободы на срок до двух лет из-за телефонного разговора с супругой. Отвлекшись на беседу, мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора.

Машинист электровоза 2ЭС10-069 вместо того, чтобы следить за дорогой, решил побеседовать по телефону с супругой. Он отвлекся на беседу и отвлекся от прямых обязанностей: следить за скоростью и сигналами светофора. В результате грузовой состав проследовал на запрещающий сигнал на сбрасывающую стрелку. Это привело к ЧП: электровоз сошел с рельсов. Повреждения получили как сам электровоз, так и рельсошпальная решетка. Материальный ущерб превысил три миллиона рублей. К счастью, никто из работников локомотивной бригады не пострадал.

Уголовное дело в отношении машиниста прокурор Тайгинской транспортной прокуратуры направил в суд.

- Санкция статьи, по которой обвиняется машинист, предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, - сообщил Виталий Шатунов, прокурор Тайгинской транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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