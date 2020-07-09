Пьяный мотоциклист взял на таран припаркованную иномарку в Кузбассе

9 Июль 2020 2020-07-09T13:03:05+03:00

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Рваная рана плеча, закрытый перелом предплечья – таковы результаты катаний одного из жителей поселка городского типа Каз на мотоцикле. Он врезался в припаркованный автомобиль.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 8 июля, около 19.50. Мужчина 1991 года рождения ехал на мотоцикле ИЖ Планета 5 по улице Школьной. По какой-то причине неподалеку от дома №22 он не справился с управлением и врезался в автомобиль Mitsubishi Outlander, который стоял на обочине.

Когда прибыли сотрудники ГИБДД, оказалось, что мужчина пьян. Однако виновник ДТП уверял, что за рулем был трезвым, а выпил уже после аварии, чтобы справиться с шоком. А позже выяснилось, что у него не только не было прав на управление мотоциклом, но и сам двухколесный транспорт не был зарегистрирован должным образом.

Мужчину с травмами доставили в больницу, а инспекторы ГИБДД составили административные протоколы ха управление транспортным средство без прав, нарушение правил регистрации транспортных средств, отсутствие ОСАГО и употребление спиртного после совершения ДТП. По каждой из статей предусмотрены штрафы в размере от 500 до 30 000 рублей, а также лишение прав на срок от 18 до 24 месяцев.

- С начала текущего года сотрудниками ГИБДД Кузбасса пресечено почти 2000 нарушений, совершенных водителями мототранспорта, от управления транспортными средствами отстранено почти 2600 водителей, севших за руль, не имея на то специального права, - добавили в отделе пропаганды областной ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU