2020-07-09T13:31:10+03:00
Общество

Полицейские рассказали о двух пропавших в Тяжине подростках

Они ушли из дома 7 июля
Мария КОЛОСОВА
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Полицейские рассказали о двух пропавших в Тяжине подросткахПолицейские рассказали о двух пропавших в Тяжине подросткахФото: Александр ГЛУЗ
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Полиция Кузбасса рассказала подробности о пропаже в Тяжине двух подростков. Во вторник, 7 июля, они ушла и из дома и пропали.

Сообщение о том, что подростки в возрасте 11 и 14 лет не вернулись домой, поступило в дежурную часть ночью 8 июля. Полицейские незамедлительно организовали поиски, в которых принимали участие инспекторы ПДН, оперуполномоченные уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и волонтеры.

Школьников удалось обнаружить в одном из заброшенных частных домов. Они объяснили, что заигрались на улице и не уследили за временем, а вечером не пошли домой, так как побоялись наказания.

-В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. В отношении законных представителей школьников инспекторы ПДН составили протоколы, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники кузбасской полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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