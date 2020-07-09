2020-07-09T13:35:10+03:00
Бизнес-новости Кемерова

В июне 2020 года в 3 раза увеличилось количество заявок на получение льготной ипотеки от клиентов РСХБ

Наибольшее количество заявок от клиентов по данной программе поступило с момента ослабления режима самоизоляции
Яков КРЫМСКИЙ
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В рамках государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020» количество обращений клиентов Россельхозбанка за получением льготных кредитов в июне 2020 года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем в 3 раза.

На сегодняшний день льготные ипотечные кредиты получили заёмщики из 56 регионов страны. Всего за период участия в программе Банком выдано кредитов на сумму более 2,3 миллиарда рублей. Средний размер кредита составил около 2,8 миллиона рублей.

В Кузбассе на конец июня выдано 11 ипотечных кредитов по льготной программе на сумму порядка 21,6 миллиона рублей.

В связи с внесением изменений в условия программы в части увеличения суммы лимита на стоимость приобретаемого жилья в новостройках клиенты Россельхозбанка смогут теперь купить квартиры с большей площадью и повышенной комфортностью.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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