2020-07-09T15:08:21+03:00
Происшествия

Обиженный сосед поджег дом кузбассовца вместе с семьей

За это он проведет почти 10 лет в тюрьме
Екатерина РОМАНОВА
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Обиженный сосед поджег дом кузбассовца вместе с семьейОбиженный сосед поджег дом кузбассовца вместе с семьейФото: Евгения ГУСЕВА
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Девять лет и восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима - таково наказание за угрозу убийством. В доме, который поджег обиженный мужчина, находились женщина и два маленьких ребенка.

36-летний житель Промышленновского района в июне 2018 года повздорил с одним из местных жителей. В пылу ссоры он даже пообещал сжечь его дом. Посчитав, что конфликт не исчерпан, мужчина пришел к дому обидчика, чтобы поговорить. Так как дверь никто не открыл, он стал бить стекла, а потом ушел.

Хозяин жилища, уверенный, что злоумышленник отправился к себе домой, пошел туда же, чтобы разрешить конфликт. Но он ошибся. Обиженный сосед в это время обливал его дом бензином. Затем он поджег дом вместе с женщиной, ее 5-летней дочкой и 10-месячным сыном, а сам отправился к себе.

Хозяин дома успел вывести жену и детей - они не пострадали. А потом подоспели пожарные и потушили дом.

- Потерпевший рассказал о конфликте с местным жителем и угрозах, которые тот ему высказывал. Подозреваемый был задержан, по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Со следствием он не сотрудничал, вину не признал.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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