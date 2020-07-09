2-летняя девочка упала из окна квартиры на третьем этаже в Кузбассе

9 Июль 2020 2020-07-09T15:58:01+03:00

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Все были дома, но это не уберегло маленькую жительницу Таштагола от падения с большой высоты. Девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже.

Мама двух детей из Таштагола занималась домашними делами. Ее 6-летний сын и 2-летняя дочь были рядом, но в какой-то момент девочка ушла туда, где мама ее не видит. Она забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку открытого окна – и упала вниз с высоты третьего этажа.

Девочка получила серьезны травмы,ее госпитализировали.

- В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники полиции обращаются к родителям малолетних детей с просьбой быть предельно внимательными к малышам и никогда не оставлять их без присмотра! Не позволять им забираться на подоконник – даже если рядом есть взрослые.

ИСТОЧНИК KP.RU