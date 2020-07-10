В Юрге пожарные спасли из горящего дома шесть человек

В Юрге помощь пожарных понадобилась в ночь на 9 июля жильцах двухэтажного дома. В результате было спасено шесть человек.

Пожар произошел в одном из домов по улице Московской, первый этаж которого был занят нежилыми помещениями, а на втором жили люди. О произошедшем в МЧС узнали около полуночи от самих жильцов, на место сразу выехали несколько пожарно-спасательных расчетов. На момент прибытия первого подразделения горела пристройка к дому открытым пламенем, а в подъезде плотной пеленой стоял дым.

-Специалисты в составе звена газодымозащитной службы приступили к разведке, в ходе которой с помощью специальных спасательных устройств спасли со второго этажа шестерых человек по трехколенной лестнице. Медицинская помощь им не требовалась, - сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Также был обнаружен и источник пожара. Оказалось, что в пристройке сгорели коробки на площади 28 квадратных метров. Точная причина происшествия сейчас устанавливается.