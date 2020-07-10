10 Июль 2020 2020-07-10T05:00:38+03:00

В Кемерове продавец может заплатить 80 тысяч рублей за продажу пива подростку Фото: Андрей АБРАМОВ

Ранее женщину уже привлекали за такое к ответственности

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В Кемерове продавец одного из магазинов может заплатить 80 тысяч рублей штрафа за продажу пива подростку. Ранее она уже продавала алкоголь несовершеннолетним.

На нарушение пожаловались сразу несколько горожан. Они сообщили, что в торговом павильоне пригородного поселка Ягуново школьникам свободно отпускают спиртное.

В ходе проверки информация подтвердилась. Работница торговой точки действительно продала подростку две бутылки пива. Как объяснила сама женщина, покупатель выглядел по-взрослому, и потому она не стала спрашивать у него паспорт.

-Однако полицейские выяснили, что ранее 45-летняя женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение, и по решению суда ей был назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Против женщины было возбуждено теперь уже уголовное дело. По закону ей грозит либо штраф в размере 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до года.

ИСТОЧНИК KP.RU