2020-07-10T08:08:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 10 июля: 74 человека

Оперативный штаб сообщил актуальные данные по заболеванию
Екатерина РОМАНОВА
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Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 10 июля: 74 человекаЧисло новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 10 июля: 74 человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На утро 10 июля в Кузбассе вновь изменилось число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки специалисты выявили еще 74 случая заболевания COVID-19.

По данным оперативного штаба, на утро 10 июля в Кузбассе на 74 человека выросло число заболевших коронавирусом. В общей сложности теперь число заболевших составляет 2354 человека с начала пандемии. В инфекционных больницах региона находятся 1299 человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 8124 человека, - отметили в оперативном штабе.

Одновременно с этим есть и новые случаи выздоровления: на утро 10 июля еще 36 кузбассовцев прошли курс лечения и выписаны из больниц. В общей сложности с начала пандемии от коронавируса вылечились 1042 человека.

Однако пополнилась и печальная статистика: утром 10 июля стало известно еще об одном человеке с подтвержденным коронавирусом, который скончался от развившейся тяжелой формы пневмонии. Мужчина 1964 года рождения проживал в Новокузнецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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