РСХБ снизил процентные ставки по потребительским кредитам

10 Июль 2020 2020-07-10T08:41:22+03:00

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В июле 2020 года Россельхозбанк снизил процентные ставки по всем основным программам потребительского кредитования. В зависимости от программы кредитования снижение составит до 2,4 п.п.

Так, в рамках акции «Кредит Юбилейный», приуроченной к 20-летию Банка, по сниженной ставке от 5,9 процента годовых можно оформить кредит на любые цели на сумму до 5 миллионов рублей либо рефинансировать кредиты, ранее полученные в других банках, на общую сумму до 3 миллионов рублей. Кредитование осуществляется на срок до 7 лет.

По пенсионным программам кредитования минимальная ставка составит 6,5 процента годовых. По указанной ставке клиенты-пенсионеры в возрасте до 75 лет (на момент окончания кредита) смогут получить кредит на сумму до 3 миллионов рублей со сроком до 7 лет.

Процентные ставки по другим программам потребительского кредитования без обеспечения на любые цели также снижены и составляют от 6,9 процентов годовых.

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