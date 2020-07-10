10 Июль 2020 2020-07-10T09:18:30+03:00

На 15 процентов вырастут с сентября тарифы ЖКХ в Кемерове Фото: Валерий РОМАНОВ

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Тарифы на жилищно-коммунальные услуги увеличатся на 15 процентов уже с сентября 2020 года. Правда, не все.

В Кемеровском городском Совете прошло заседание депутатов, на котором решался вопрос об изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Предложение об изменении тарифов внесла Региональная энергетическая комиссия. Оказалось, что после корректировки платы за потребление холодной воды за период с 01.07.2020 до 01.09.2020 нет необходимости менять оплату, так что ее рост составит 0 процентов.

А вот тарифы ресурсоснабжающих организаций с 1 сентября вырастут на 15 процентов и будут действовать до 31 декабря.

- Напомним, что в Российской Федерации пересмотр тарифов на услуги ЖКХ происходит два раза в год - 1 июля и 1 января, - отметили в пресс-службе Кемеровского горсовета. - Однако, учитывая нестабильную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, было принято решение оставить тарифы неизменными с 1 июля по 1 сентября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU