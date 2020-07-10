Кемеровские онкологи сожгли опухоль легкого микроволновыми лучами

10 Июль 2020 2020-07-10T09:32:52+03:00

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Впервые в Кузбассе онкологи выжгли опухоль легкого при помощи микроволновых волн. На уничтожение опухоли потребовалось 10 минут.

Как рассказали в пресс-службе областного онкодиспансера, в медучреждение поступил 70-летний кузбассовец с опухолью легкого, которая прилежала к грудной стенке, размером 4 сантиметра. Мужчина страдал сердечно-сосудистой патологией, поэтому полостная операция была ему противопоказана – сердце могло не перенести операцию. Врачи отделения торако-абдоминальной хирургии решили применить метод микроволновой термоабляции. Он заключается в том, что под воздействием микроволн клетки опухоли нагреваются до 100 градус и разрушаются.

– Под контролем УЗИ мы через кожу ввели микроволновый аппликатор в опухоль и воздействовали на нее 10 минут, установив мощность аппарата на 100 ватт, – рассказал врач-онколог Игорь Остапенко. – Мы надеемся, что «сожгли» опухоль. Через месяц пациент пройдет компьютерную томографию. Если исследование покажет, что какая-то часть опухоли осталась, будет назначена лучевая терапия, чтобы долечить эту зону. На третий день после операции пациент был выписан домой.

Как отмечают кузбасские онкологи, ранее микроволновые лучи использовались только для уничтожения метастазов в печени.

Операция была проведена при помощи нового аппарата, поступившего в учреждение в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU