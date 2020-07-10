В Кузбассе изменили максимальную плату за детские сады

10 Июль 2020 2020-07-10T12:10:18+03:00

Больше всего платить будут в Калтане

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Новый максимальный размер оплаты детского сада установили в регионе. Официальный документ за подписью замгубернатора Вячеслава Телегина опубликован на сайте администрации правительства Кузбасса.

В постановление коллегии администрации Кемеровской области о максимальном размере оплаты детского сада внесли изменения. В каждом городе и территории свои максимальные суммы, которые направляют на оплату услуг детского сада. Согласно документу, больше всего за посещение дошкольного учреждения будут платить родители малышей из Калтана: здесь максимальная сумма - 3052 рубля. На втором месте - Березовский городской округ: здесь установлен максимум в 2858 рублей. Родителям малышей из Белова придется платить по 2761 рубль. Для новокузнечан установлен потолок в 2760 рублей, а для кемеровчан - 2729 рублей.

А вот самая низкая максимальная плата за сад - в Прокопьевском муниципальном округе: 1429 рублей. Чуть больше - 1469 - будут платить родители из Ленинска-Кузнецкого, а в Чебулинском районе - 1491 рубль.

Отметим также, что это - максимальные суммы платы за детский сад. В зависимости от условий ухода они могут быть и меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU