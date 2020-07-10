2020-07-10T12:10:18+03:00
Общество

В Кузбассе изменили максимальную плату за детские сады

Больше всего платить будут в Калтане
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В Кузбассе изменили максимальную плату за детские садыВ Кузбассе изменили максимальную плату за детские садыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Новый максимальный размер оплаты детского сада установили в регионе. Официальный документ за подписью замгубернатора Вячеслава Телегина опубликован на сайте администрации правительства Кузбасса.

В постановление коллегии администрации Кемеровской области о максимальном размере оплаты детского сада внесли изменения. В каждом городе и территории свои максимальные суммы, которые направляют на оплату услуг детского сада. Согласно документу, больше всего за посещение дошкольного учреждения будут платить родители малышей из Калтана: здесь максимальная сумма - 3052 рубля. На втором месте - Березовский городской округ: здесь установлен максимум в 2858 рублей. Родителям малышей из Белова придется платить по 2761 рубль. Для новокузнечан установлен потолок в 2760 рублей, а для кемеровчан - 2729 рублей.

А вот самая низкая максимальная плата за сад - в Прокопьевском муниципальном округе: 1429 рублей. Чуть больше - 1469 - будут платить родители из Ленинска-Кузнецкого, а в Чебулинском районе - 1491 рубль.

Отметим также, что это - максимальные суммы платы за детский сад. В зависимости от условий ухода они могут быть и меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Назван возраст всех заболевших коронавирусом в Кузбассе
Кузбасский обанкротившийся молочный завод выставили на продажу
Михаил Алоян проведет боксерский поединок в Кемерове
Маленький новокузнечанин сбежал от родителей из-за отнятого телефона
Рейсовый автобус сгорел дотла в Новокузнецке
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
В Кузбассе изменили максимальную плату за детские сады
Кемеровские онкологи сожгли опухоль легкого микроволновыми лучами
На 15 процентов вырастут с сентября тарифы ЖКХ в Кемерове
РСХБ снизил процентные ставки по потребительским кредитам
Какой кузбасский город лидирует по числу заболевших коронавирусом
Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 10 июля: 74 человека
13-й пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
Суд остановил работу конвейера на кузбасской шахте
В Кемерове продавец может заплатить 80 тысяч рублей за продажу пива подростку
В Юрге пожарные спасли из горящего дома шесть человек
Вместо золотых и серебряных медалей в области утверждены знаки «Отличник Кузбасса»
2-летняя девочка упала из окна квартиры на третьем этаже в Кузбассе
Кемеровские власти объяснили, зачем берут кредит почти в 2 миллиарда рублей
Обиженный сосед поджег дом кузбассовца вместе с семьей
В Кузбассе медведь напал на пасеку