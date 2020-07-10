Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

10 Июль 2020 2020-07-10T10:31:06+03:00

РСХБ с 9 июля 2020 года объявляет о масштабном снижении ставок по всем основным программам ипотечного кредитования. Максимальное снижение составит 1,95 п.п.

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РСХБ с 9 июля 2020 года объявляет о масштабном снижении ставок по всем основным программам ипотечного кредитования. Максимальное снижение составит 1,95 п.п.

Теперь получить кредит на покупку жилья на вторичном рынке можно по ставке от 7,65 процента, для покупки жилья на первичном рынке действует программа кредитования «Ипотека с господдержкой 2020» с привлекательными условиями 5,90 процента годовых. Для клиентов, получающих кредит на первичном рынке и условиях, не соответствующих программе «Ипотека с господдержкой 2020», РСХБ предоставляет ставки от 7,50 процента с первоначальным взносом от 20 процентов.

Также РСХБ предлагает своим клиентам рефинансировать свои действующие ипотечные кредиты на привлекательных условиях по ставке от 8,00 процентов годовых.

Существенное снижение произошло и по специальным ипотечным программам для военнослужащих. С 9 июля 2020 минимальная ставка по программе «Военная ипотека» составит 7,50 процента годовых. Условия действуют для покупки жилья и рефинансирования кредитов, ранее полученных в других банках.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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