Кузбасский обанкротившийся молочный завод выставили на продажу

10 Июль 2020 2020-07-10T12:30:35+03:00

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В Кузбассе выставили на продажу имущество ОАО «Юргинский гормолзавод». Открытый аукцион обанкротившегося молочного завода пройдет 14 августа.

На торгах находятся 11 лотов. Имущество самого завода выставили со стартовой ценой 136,7 миллиона рублей. В этот лот входят оборудование, земельный участок, транспортные средства, сооружения и здания.

Остальные лоты оценили в 1,2 миллиона рублей. К ним относятся оборудование, автомобили и 100% долей в сельхозпредприятии ООО «Юргинское», которое также является банкротом с декабря 2019 года, пишет «Авант-партнер».

Молочный завод признали банкротом также в декабре прошлого года. Сейчас его долг, с учетом неустоек, составляет 171,1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU