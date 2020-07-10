Онкодиспансер закрыли из-за коронавирусной инфекции у двоих пациентов

10 Июль 2020 2020-07-10T15:10:11+03:00

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У двух пациентов Кемеровского онкодиспансера выявили COVID-19. Сейчас отделения, где это произошло, закрыты.

Пациенты онкодиспансера, у которых врачи диагностировали коронавирусную инфекцию, проходили лечение в отделениях гинекологии и химиотерапии. Последнее сейчас располагается в областном госпитале ветеранов войн. Как сообщает пресс-служба онкодиспансера, все больные, которые подверглись риску заражения COVID-19, сейчас находятся в обсерваторах: в санаториях «Борисовский» и «Притомье». С ними круглосуточно находятся врачи, готовые оказать необходимую помощь.

- Во время изоляции все они пройдут тесты на коронавирусную инфекцию. Сразу после 14-дневной изоляции пациенты, которые ожидали лечения, смогут вернуться в онкологический диспансер, - отметили в пресс-службе онкодиспансера.

Оба отделения, где находились заболевшие коронавирусом, в ближайшее время пройдут тщательную дезинфекцию. Планируется, что уже в начале следующей недели они возобновят работу.

ИСТОЧНИК KP.RU