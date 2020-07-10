Кузбассовец истязал психически больную дочку сожительницы

10 Июль 2020 2020-07-10T15:11:37+03:00

За это он три года проведен в колонии строгого режима

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В течение девяти месяцев 51-летний житель Кузбасса истязал 14-летнюю дочку своей сожительницы.

Не смог ужиться с 14-летней дочерью своей возлюбленной 51-летний житель Беловского района. Вместо того, чтобы попытаться найти общий язык с подростком, у которого, кстати, имеется психическое заболевание, мужчина истязал ее. Уверенный в том, что девочка не понимает просьбы и поэтому ничего не делает по дому, мужчина бил ее, дергал за волосы.

В один из дней истязателю не понравилось то, что девочка попросила его не трогать продукты, которые она оставила для мамы. За это он несколько раз ударил ее по лицу и разбил губу. Мать лишь спустя некоторое время после инцидента прекратила отношения с сожителем и сообщила в полицию о методах воспитания.

- Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал, сообщает пресс-служба СК РФ по Кемеровской области.

Не избежала наказания и мать подростка: ненадлежащее исполнение родительских обязанностей женщина была привлечена к административной ответственности.

Приговором суда мужчине, ранее уже судимому, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU