2020-07-10T15:11:37+03:00
Общество

Кузбассовец истязал психически больную дочку сожительницы

За это он три года проведен в колонии строгого режима
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кузбассовец истязал психически больную дочку сожительницыКузбассовец истязал психически больную дочку сожительницыФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В течение девяти месяцев 51-летний житель Кузбасса истязал 14-летнюю дочку своей сожительницы.

Не смог ужиться с 14-летней дочерью своей возлюбленной 51-летний житель Беловского района. Вместо того, чтобы попытаться найти общий язык с подростком, у которого, кстати, имеется психическое заболевание, мужчина истязал ее. Уверенный в том, что девочка не понимает просьбы и поэтому ничего не делает по дому, мужчина бил ее, дергал за волосы.

В один из дней истязателю не понравилось то, что девочка попросила его не трогать продукты, которые она оставила для мамы. За это он несколько раз ударил ее по лицу и разбил губу. Мать лишь спустя некоторое время после инцидента прекратила отношения с сожителем и сообщила в полицию о методах воспитания.

- Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал, сообщает пресс-служба СК РФ по Кемеровской области.

Не избежала наказания и мать подростка: ненадлежащее исполнение родительских обязанностей женщина была привлечена к административной ответственности.

Приговором суда мужчине, ранее уже судимому, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовец истязал психически больную дочку сожительницы
На кемеровском стадионе «Шахтер» меняют покрытие поля
Онкодиспансер закрыли из-за коронавирусной инфекции у двоих пациентов
Назван возраст всех заболевших коронавирусом в Кузбассе
Кузбасский обанкротившийся молочный завод выставили на продажу
Михаил Алоян проведет боксерский поединок в Кемерове
Маленький новокузнечанин сбежал от родителей из-за отнятого телефона
Рейсовый автобус сгорел дотла в Новокузнецке
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
В Кузбассе изменили максимальную плату за детские сады
Кемеровские онкологи сожгли опухоль легкого микроволновыми лучами
На 15 процентов вырастут с сентября тарифы ЖКХ в Кемерове
РСХБ снизил процентные ставки по потребительским кредитам
Какой кузбасский город лидирует по числу заболевших коронавирусом
Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 10 июля: 74 человека
13-й пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
Суд остановил работу конвейера на кузбасской шахте
В Кемерове продавец может заплатить 80 тысяч рублей за продажу пива подростку
В Юрге пожарные спасли из горящего дома шесть человек
Вместо золотых и серебряных медалей в области утверждены знаки «Отличник Кузбасса»
2-летняя девочка упала из окна квартиры на третьем этаже в Кузбассе
Кемеровские власти объяснили, зачем берут кредит почти в 2 миллиарда рублей
Обиженный сосед поджег дом кузбассовца вместе с семьей
В Кузбассе медведь напал на пасеку