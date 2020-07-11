Возле кемеровской школы установили новый светофор

11 Июль 2020 2020-07-11T05:16:40+03:00

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Безопасность пешеходов – и особенно школьников – одна из главных забот дорожников. В скором времени несколько перекрестков станут намного безопаснее: здесь устанавливают новые светофоры.

Возле школы № 68 в Кемерове установили светофор. Сообщение об этом появилось на странице мэра города Ильи Середюка. Теперь перейти дорогу можно будет легко и безопасно.

Кроме того, новые светофоры появятся и в других местах, где также необходимо обеспечить безопасность школьников.

- До начала учебного года светофоры появятся еще вблизи школ - № 32, 50, 65, 37, 95, 24, 60, - сообщил глава города на своей странице в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU