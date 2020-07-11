Хитрый кемеровчанин продал чужой гараж

11 Июль 2020 2020-07-11T05:38:50+03:00

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Молодой кемеровчанин продал металлический гараж всего за 20 тысяч рублей. Правда, новому владельцу он не сообщил, что гараж – краденый и ему никогда не принадлежал.

Зимой 26-летний кемеровчанин проходил по гаражному кооперативу. Он приметил один из гаражей, который был занесен снегом. Мужчина понял, что владельцы бывают здесь редко, поэтому решился на дерзкую аферу. Он рассказал друзьям, что продает металлический гараж. А вскоре нашлись и покупатели. С помощью автокрана гараж перевезли в Кемеровский район, а сумма сделки составила всего 20 тысяч рублей.

В апреле настоящий владелец обнаружил, что гараж, в котором он хранил старые вещи, пропал. Он действительно редко бывал в нем, поэтому не смог точно сказать сотрудникам полиции время пропажи гаража. Тем не менее, личность похитителя бокса удалось установить. Гараж удалось найти и вернуть настоящему владельцу.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU