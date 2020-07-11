Фура с грузом развалилась на дороге в Киселевске. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Грузовой автомобиль, крытый прицеп которого развалился на части прямо на автомобильном кольце, очевидцы сняли на видео в Киселевске. Кадры с последствиями аварии появились в соцсетях.

Один из очевидцев курьезного ДТП снял на видео стоящий на кольце грузовой автомобиль в Киселевске. На кадрах видно, что его прицеп развалился прямо во время движения. Из него выглядывает деталь, которую перевозил большегруз. Кадры с места аварии появились с группе "Инцидент Кузбасс".

Точная причина ДТП пока не известна, так же как и нанесенный ущерб. Однако очевидцы отмечают, что пострадал не только прицеп и грузовой автомобиль, но и асфальт. Упавшее оборудование пробило дыры.

- Разгрузил на ходу. Выронил на хочу какую-то лебедку. ДТП специфическое, даже в асфальте прорубил этим штырем. И прицеп тоже повредило, - отметил автор видео.