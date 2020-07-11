В каком кузбасском городе половина заболевших коронавирусом на 11 июля

11 Июль 2020 2020-07-11T08:31:15+03:00

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За минувшие сутки в Кузбассе коронавирус диагностировали у 52 человек. По данным оперативного штаба, почти половина из них проживает в областном центре.

Из 52 новых случаев заболевания коронавирусом, 23 – жители Кемерова. На утро 11 июля общее число заболевших в областном центре составляет 609 человек.

В два раза меньше новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Новокузнецке: здесь на утро 11 июля тесты оказались положительными у 11 горожан.

В Междуреченске восемь новых заболевших, в Анжеро-Судженске – четверо, а в Полысаево – двое. Также врачи диагностировали коронавирус у жителей Краснобродского, Гурьевского, Промышленновского и Прокопьевского городских округов. Здесь заболело по одному человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU