11 Июль 2020 2020-07-11T09:09:46+03:00

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Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях рассказал о новом проекте медиахолдинга «Кузбасс».

Новый проект называется «Кузбасс. Главное». Видеожурнал рассказывает о главных событиях региона. Причем каждый блок сопровождается мнениями кузбассовцев о событиях.

Сергей Цивилев анонсировал новый проект Кузбасс Главное .Видео: Цивилев. Live

В первом выпуске говорится о том, как Новокузнецку присвоили звание «Город трудовой доблести», а также о том, как горожане восприняли это известие. Второй информационный блок посвящен образованию: строительству новых школ и детских садов. Акцент сделан и на рабочих поездках губернатора, которые проходят в разных городах региона.

Еще один информационный блок нового проекта рассказывает о кузбасском транспорте и новых современных трамваях «Новокузнецк» и «Кузбасс»: как они выглядят, действительно ли удобны и комфортны для пассажиров и водителей.

Также в первом выпуске проекта «Кузбасс. Главное» уделено внимание спорту. В частности – уже идущему ремонту Арены кузнецких металлургов и предстоящему ремонту стадиона регбийного клуба «Металлург». Предполагается, что он заработает уже в следующем году и будет мирового уровня.

Следующий выпуск – через две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU