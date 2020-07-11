2020-07-11T09:09:46+03:00
Общество

Сергей Цивилев анонсировал новый проект «Кузбасс Главное»

В выпуске видеожурнала рассказывается о главных событияхз региона
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Сергей Цивилев анонсировал новый проект «Кузбасс Главное». ФОТО: кадр видео проекта "Кузбасс. Главное"Сергей Цивилев анонсировал новый проект «Кузбасс Главное». ФОТО: кадр видео проекта "Кузбасс. Главное"
Изменить размер текста:

Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях рассказал о новом проекте медиахолдинга «Кузбасс».

Новый проект называется «Кузбасс. Главное». Видеожурнал рассказывает о главных событиях региона. Причем каждый блок сопровождается мнениями кузбассовцев о событиях.

Сергей Цивилев анонсировал новый проект Кузбасс Главное .Видео: Цивилев. Live

В первом выпуске говорится о том, как Новокузнецку присвоили звание «Город трудовой доблести», а также о том, как горожане восприняли это известие. Второй информационный блок посвящен образованию: строительству новых школ и детских садов. Акцент сделан и на рабочих поездках губернатора, которые проходят в разных городах региона.

Еще один информационный блок нового проекта рассказывает о кузбасском транспорте и новых современных трамваях «Новокузнецк» и «Кузбасс»: как они выглядят, действительно ли удобны и комфортны для пассажиров и водителей.

Также в первом выпуске проекта «Кузбасс. Главное» уделено внимание спорту. В частности – уже идущему ремонту Арены кузнецких металлургов и предстоящему ремонту стадиона регбийного клуба «Металлург». Предполагается, что он заработает уже в следующем году и будет мирового уровня.

Следующий выпуск – через две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшего директора КМК Сергея Кузнецова арестовали в Хабаровске
Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две недели
На два дня в Кемерове перекрыли автодорогу
Сергей Цивилев анонсировал новый проект «Кузбасс Главное»
В каком кузбасском городе половина заболевших коронавирусом на 11 июля
Фура с грузом развалилась на дороге в Киселевске
52 новых заболевших коронавирусом выявлено в Кузбассе за сутки
Как открывали автодорогу Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк
Хитрый кемеровчанин продал чужой гараж
Возле кемеровской школы установили новый светофор
В 2021 году Кузбасс примет чемпионаты России и Европы по боксу
Кузбассовец истязал психически больную дочку сожительницы
На кемеровском стадионе «Шахтер» меняют покрытие поля
Онкодиспансер закрыли из-за коронавирусной инфекции у двоих пациентов
Назван возраст всех заболевших коронавирусом в Кузбассе