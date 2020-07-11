11 Июль 2020 2020-07-11T09:50:59+03:00

На два дня в Кемерове перекрыли автодорогу Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

До утра 13 июня нельзя будет передвигаться по сквозному проезду по Мичурина

Изменить размер текста: A A

В течение всех выходных будет закрыто сквозное движение автотранспорта по улице Мичурина. Это связано с ремонтными работами.

Капитальный ремонт теплотрассы в районе дома №41 по улице Мичурина требует запрета сквозного движения автотранспорта. Именно поэтому с 20.00 часов 10 июля до 07.00 часов 13 июля здесь запрещен проезд. А для того, чтобы жители домов № 37, 39 и 60 по улице Мичурина смогли подъехать к своим домам, организовано временное двустороннее движение со стороны проспекта Ленина.

- Маршрут движения общественного транспорта с улицы Сибиряков-Гвардейцев будет организован через улицу Сарыгина по улице Пролетарской на проспект Ленина, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU