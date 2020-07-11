Бывшего директора КМК Сергея Кузнецова арестовали в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшего новокузнечанина Сергея Кузнецова, когда-то возглавлявшего КМК, а сейчас являющегося депутатом парламента Хабаровского края от ЛДПР, задержали по делу губернатора Сергея Фургала.

Сергей Кузнецов, так же, как и еще один депутат Законодательной думы Хабаровского края, Дмитрий Козлов, арестован. По решению Центрального районного суда города Хабаровска он проведет под стражей два месяца – до 8 сентября. Сергея Кузнецова подозревают в мошенничестве. Еще до избрания в думу он был топ-менеджером на металлургическом заводе «Амурсталь».

Сергей Кузнецов – бывший новокузнечанин, сын легендарного директора КМК Алексея Кузнецова. Он родился в этом городе в 1954 году, окончил Сибирский металлургический институт, является доктором технических наук, профессором. В 1998-1999 годах, во времена «МИКОМа», был гендиректором КМК. Затем занимался наукой и металлургическим бизнесом в Москве. С 2017 по февраль 2020 года был гендиректором «Амурстали».