Дорогу на Шерегеш отремонтируют к следующему сезону

12 Июль 2020 2020-07-12T04:40:48+03:00

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В скором времени в Кузбассе приступят к ремонту автодороги, соединяющей Мундыбаш и Учулен. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Ремонт участка автодороги от Мундыбаша до Учулена отремонтируют к зимнему туристическому сезону 2021-2022 года. Сегодня это единственная автотрасса, по которой можно добраться в Таштагольский район и Шерегеш, и ею пользуются как местные жители, так и туристы, отдыхающие на горнолыжном курорте.

- Участок Мундыбаш — Учулен, построенный еще в 1980-е хозспособом. За все эти годы капремонта на участке не было. За полвека изменились скорости, вырос поток машин в Горную Шорию, и без обновления участка уже было не обойтись, - отметил Сергей Цивилев, проверивший ход ремонта дороги во время рабочей поездки в Таштагольский район. - Мы вошли в нацпроект, по планам окончание ремонта было намечено на 2022 год, Договорились с подрядчиками ускорить работу и сдать дорогу к началу зимнего туристического сезона 2021-2022 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU