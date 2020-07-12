2020-07-12T07:20:12+03:00
Общество

Четырнадцатый пациент с коронавирусом умер в Кузбассе

Скончалась женщина из Анжеро-Судженска
Лия Гараева
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Четырнадцатый пациент с коронавирусом умер в КузбассеЧетырнадцатый пациент с коронавирусом умер в КузбассеФото: Артем КИЛЬКИН
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В воскресенье, 12 июля, появилась информация, что умер еще один пациент, болевший коронавирусом в Кузбассе. Четырнадцатой умершей стала женщина из Анжеро-Судженска.

- Одна пациентка скончалась, - говорится в сообщении оперативного штаба.

Появилось заключение медиков о причине смерти пациентки. На фоне коронавируса у женщины развились патологии сердечно-сосудистой системы и легких. Редакция «Комсомольской правды – Кемерово» приносит свои соболезнования родным и близким женщины.

В настоящее время 1315 больных коронавирусом продолжают лечиться в больницах Кузбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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