За сутки в Кузбассе выявили коронавирус у 51 человека
Появилась сводка оперативного штаба на 12 июля, в которой подробно рассказывают о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. По последним данным, еще у 51 человека диагностировали коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 2457 человек.на территории нашей области
Есть и те, кому удалось вылечиться. Отрицательные результаты теста оказались у 30 пациентов. Они уже могут отправиться домой к своим родным и близким. На данный момент общее количество вылечившихся составляет 1128 человек. К сожалению, за минувшие сутки умер один человек. Это пациентка из Анжеро-Судженска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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