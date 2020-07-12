12 Июль 2020 2020-07-12T08:20:06+03:00

Появилась информация о скончавшейся пациентке с коронавирусом в Кузбассе Фото: Олег УКЛАДОВ

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В оперштабе сообщили подробную информацию о скончавшейся 86-летней пациентке с коронавирусом. Пожилая женщина проживала в Анжеро-Судженске.

- У женщины 1934 года рождения на фоне коронавируса развились сопутствующие патологии сердечно-сосудистой системы и легких, - рассказали в оперативном штабе.

Она стала 14 пациенткой с диагнозом коронавирус, которая умерла на территории Кемеровской области. Всего с начала июля скончались четыре человека с этой инфекцией.

Но большинство зараженных вылечиваются от болезни. На данный момент это 1128 кузбассовцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU