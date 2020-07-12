Лидером по числу заразившихся коронавирусом стал Междуреченск

12 Июль 2020 2020-07-12T08:32:05+03:00

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За последние сутки Междуреченск стал лидером по числу новых случаев коронавируса. По информации оперативного штаба на 12 июля здесь выявили инфекцию у 13 человек.

Кемерово стал вторым по количеству заболевших – их девять. В Новокузнецке число заразившихся достигло восьми.

Всего за сутки инфекцию выявили у 51 человека. Таким образом, общее количество пациентов с COVID-19 на территории Кемеровской области достигло 1315 человек. Они получают лечение в больницах. Еще 7831 человек находятся на 14-дневной изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU