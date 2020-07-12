Лидером по числу заразившихся коронавирусом стал Междуреченск
За последние сутки Междуреченск стал лидером по числу новых случаев коронавируса. По информации оперативного штаба на 12 июля здесь выявили инфекцию у 13 человек.
Кемерово стал вторым по количеству заболевших – их девять. В Новокузнецке число заразившихся достигло восьми.
Всего за сутки инфекцию выявили у 51 человека. Таким образом, общее количество пациентов с COVID-19 на территории Кемеровской области достигло 1315 человек. Они получают лечение в больницах. Еще 7831 человек находятся на 14-дневной изоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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