12 Июль 2020 2020-07-12T09:38:24+03:00

В Кемерове изменится расписание одного из автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Другим будет и порядок следования

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В Кемерове с 20 июля изменится расписание межмуниципального маршрута №121, 121а. Также будет другим и порядок следования остановок.

В будние дни автобус №121 будет отправляться следующим образом:

- От железнодорожного вокзала в 7:00, 8:20, 10:40, 12:00, 13:30, 15:05, 16:25, 17:45, 20:10, 21:40.

- Из поселка Ясногорский через поселок Мазурово в 7:40, 9:00, 11:20, 12:50, 14:10, 15:45, 17:05, 18:25, 20:50, 22:20.

Маршрут №121а начнет свое движение раньше:

- От ж/д вокзала в 5:50, 6:30, 8:00, 9:20, 14:20, 15:40, 17:10, 18:40.

- Из поселка Мазурово через поселок Ясногорский в 6:15, 7:10, 8:30, 9:50, 14:50, 16:10, 17:40, 19:10.

- Из деревни Камышная — в 6:55.

В выходные для маршрута №121 будет такое расписание:

- От ж/д вокзала в 5:50*, 7:00, 8:20, 10:40, 12:00, 13:30, 15:05, 16:25, 17:45, 20:10, 21:40 (*№121а).

- Из поселка Ясногорский через Мазурово в 7:40, 9:00, 11:20, 12:50, 14:10, 15:45, 17:05, 18:25, 20:50, 22:20.

- Из поселка Мазурово через Ясногорский — в 6:15.

В УЕЗТУ пояснили, что изменения внесли в связи с обращением властей Кемеровского района. Подробно о работе общественного транспорта и изменениях маршрутов можно узнать в справочной службе.

Телефон для связи: (3842) 57-46-57

ИСТОЧНИК KP.RU