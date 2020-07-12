Пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя пострадавшими на кузбасской трассе

12 Июль 2020 2020-07-12T10:41:21+03:00

Трое взрослых и ребенок отправились в больницу

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В полиции рассказали подробности ДТП, в результате которого в больницу отправились трое взрослых и ребенок. Оказалось, что аварию спровоцировал пьяный водитель «Ниссан АД».

ДТП случилось 11 июля в Топкинском районе на 34 километре

автодороги «Кемерово – Промышленная». По предварительным данным, пьяный водитель выехал на встречную полосу и врезался в иномарку

«Лифан». В аварии пострадали пассажир, который ехал с нетрезвым мужчиной, а также водитель и двое пассажиров «Лифана»,

в том числе 10-летняя девочка.

- Водитель автомобиля «Ниссан» в момент аварии находился в состоянии алкогольного

опьянения. Кроме того, с начала 2020 года он четыре раза привлекался к административной

ответственности за превышение скорости, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В отношении нарушителя составили несколько протоколов. Теперь его могут оштрафовать на 55 тысяч рублей, а также лишить водительских прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU