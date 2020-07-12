Пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя пострадавшими на кузбасской трассе
В полиции рассказали подробности ДТП, в результате которого в больницу отправились трое взрослых и ребенок. Оказалось, что аварию спровоцировал пьяный водитель «Ниссан АД».
ДТП случилось 11 июля в Топкинском районе на 34 километре
автодороги «Кемерово – Промышленная». По предварительным данным, пьяный водитель выехал на встречную полосу и врезался в иномарку
«Лифан». В аварии пострадали пассажир, который ехал с нетрезвым мужчиной, а также водитель и двое пассажиров «Лифана»,
в том числе 10-летняя девочка.
- Водитель автомобиля «Ниссан» в момент аварии находился в состоянии алкогольного
опьянения. Кроме того, с начала 2020 года он четыре раза привлекался к административной
ответственности за превышение скорости, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
В отношении нарушителя составили несколько протоколов. Теперь его могут оштрафовать на 55 тысяч рублей, а также лишить водительских прав на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU