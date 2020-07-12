2020-07-12T11:27:50+03:00
Общество

В Новокузнецке неделю назад пропал мужчина

Его местонахождение неизвестно с 4 июля
Лия Гараева
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Фото: ПСО «Лиза Алерт» Кузбасс/ ВконтактеФото: ПСО «Лиза Алерт» Кузбасс/ Вконтакте
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В Новокузнецке родные и близкие разыскивают мужчину. Он пропал больше недели назад - 4 июля. С тех пор ничего не известно о его местонахождении.

Пропавшему – Андрею Ануаровичу Баранову – 31 год. К его поиску присоединились волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

Рост Андрея составляет 168 сантиметров, он среднего телосложения, у него темно-русые волосы и карие глаза. Мужчина носит темно-синюю майку, черные спортивные брюки, а также черные сандалии.

Если вы что-либо знаете о том, где сейчас Андрей, сообщите об этом волонтерам.

«Горячая линия ПСО «Лиза Алерт»: 8 800 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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