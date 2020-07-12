Синоптики обещают дождь и град в понедельник в Кузбассе

12 Июль 2020 2020-07-12T12:42:14+03:00

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В кемеровском Гидрометцентре рассказали, какая погода будет в понедельник в Кузбассе. Дождь и град пойдут 13 июля на территории области.

Ночь ожидается теплая – столбики термометров поднимутся от +10 до +15 градусов. Днем же воздух прогреется до +27 градусов. Ветер направится в нашу область с юго-запада, в среднем его порывы будут от пяти до 10 метров в секунду, иногда он усилится до 18 метров в секунду. При этом на территории области пойдут кратковременные дожди. Они усилятся, если вместе с ними возникнет гроза. Также возможен град, а утром туманы.

Кстати, в самом Кемерове ночью тоже можно погулять – воздух прогреется до +13, +15 градусов. Днем будет примерно +26 градусов, а максимальные порывы юго-западного ветра составят 16 метров в секунду. Ночью не должно быть дождя, а вот днем возможны дождь, гроза и град.

ИСТОЧНИК KP.RU