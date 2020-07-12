2020-07-12T14:01:50+03:00
Происшествия

В Кузбассе сняли на видео пожар в частном доме

Возгорание произошло в селе Верхотомское [видео]
Лия Гараева
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Фото: Инцидент Кемерово / ВконтактеФото: Инцидент Кемерово / Вконтакте
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В селе Верхотомское Кемеровского района случился пожар 12 июля. Видео горящего частного дома появилось в социальной сети.

В группе «Инцидент Кемерово» опубликовали кадры, которых видно, что дом горит открытым пламенем. В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 12:15.

Сотрудники МЧС прибыли на место в 12:41 и спустя пять минут полностью ликвидировали огонь. На месте работали 21 спасатель и четыре пожарные машины. Очевидцы сказали, что никто из людей не пострадал.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Им предстоит выяснить точную причину пожара.

В Кузбассе сняли на видео пожар в частном доме.Видео: "Инцидент Кемерово"/"Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

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