В Кузбассе сняли на видео пожар в частном доме
В селе Верхотомское Кемеровского района случился пожар 12 июля. Видео горящего частного дома появилось в социальной сети.
В группе «Инцидент Кемерово» опубликовали кадры, которых видно, что дом горит открытым пламенем. В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 12:15.
Сотрудники МЧС прибыли на место в 12:41 и спустя пять минут полностью ликвидировали огонь. На месте работали 21 спасатель и четыре пожарные машины. Очевидцы сказали, что никто из людей не пострадал.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Им предстоит выяснить точную причину пожара.
В Кузбассе сняли на видео пожар в частном доме.Видео: "Инцидент Кемерово"/"Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU