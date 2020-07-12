2020-07-12T14:47:32+03:00
Общество

В Горной Шории запустят 228 солнечных электростанций

Они обеспечат электроэнергией 38 труднодоступных поселков
Лия Гараева
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Фото: пресс-служба АПКФото: пресс-служба АПК
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В Горной Шории 9 августа начнут работать 228 солнечных электростанций. Теперь 38 труднодоступных поселков будут обеспечены электроэнергией.

Для местных жителей солнечные панели и их установка будут бесплатными. Электростанции появятся благодаря региональной программе электрификации Таштагольского района с помощью возобновляемых источников энергии. На ее реализацию выделено более 50 миллионов рублей из областного и муниципального бюджетов.

- Централизованного электроснабжения не имеют 38 отдаленных таежных поселков Кузбасса. Мы приняли решение приобрести и бесплатно установить всем желающим жителям этих поселков автономные солнечные станции. Стоимость каждого комплекта — 250 тысяч рублей», - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отметим, что такую электростанцию можно установить примерно за два часа. Срок использования аккумулятора – 10 лет, а сами солнечные панели прослужат до 25 лет. Такая установка вырабатывает круглосуточно 2,5–3 кВт электроэнергии. Этой мощности достаточно для работы бытовой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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