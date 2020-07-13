Кемеровчанина задержали с 11 дозами героина

13 Июль 2020 2020-07-13T03:46:08+03:00

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В Кемерове полиция задержала наркомана. Мужчина купил 11 доз героина для личного использования.

В феврале 2020 года полицейские получили информацию о том, что ранее судимый 36-летний кемеровчанин хранит запрещенные вещества. Они провели расследование и поймали преступника, у которого обнаружили героин общей массой три грамма. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело.

Подозреваемый признался, что не собирался продавать наркотик, он приобрел его, потому что сам принимает героин. При этом мужчина уточнил, что купил его бесконтактным способом и не знает поставщика. Суд рассмотрел дело и признал его виновным. Теперь наркоман отправится в колонию особого режима на 3,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU