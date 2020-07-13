Пожилой кузбассовец украл телефон на вечеринке

13 Июль 2020 2020-07-13T04:06:43+03:00

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В Ленинске-Кузнецком полиция задержала 51-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в краже телефона на вечеринке.

Преступление произошло в марте этого года. Тогда 43-летний сосед подозреваемого устроил праздник в честь своего ухода в отпуск. К себе в гости он позвал пожилого соседа. Они вместе отдыхали, пили алкоголь, а когда веселье закончилось, потерпевший отправился спать. Однако на утро он обнаружил пропажу – исчез его мобильный телефон, который он купил за 3 500 рублей. Тогда мужчина отправился в полицию.

Стражи правопорядка опросили потерпевшего и отправились к подозреваемому – его соседу, с которым тот выпивал. И они не ошиблись – в квартире пожилого мужчины лежал похищенный мобильник.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за кражу. Теперь он может отправиться в тюрьму на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU