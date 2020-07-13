2020-07-13T05:32:48+03:00
Общество

В Кемерове начался новый этап отключения горячей воды

Водоснабжения не будет в Заводском и Ленинском районах
Лия Гараева
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В Кемерове начался новый этап отключения горячей водыВ Кемерове начался новый этап отключения горячей водыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кемерове с 13 июля стартовал новый этап отключения горячего водоснабжения. Теперь две недели не будет воды в Заводском и Ленинском районах.

Как сообщают в Кемеровской службе спасения, с 13 по 17 июля водоснабжение отключат в домах микрорайона «Верхний бульвар». Это связано с работами на котельной № 114 по бульвару Строителей, 65б.

Также не будет горячей воды в жилых домах по улице Дружбы, 30, 30/1, 30/2, 30/7, 30/8. Это связано с работами на котельной ООО «ЭТС-Ресурс» с 13 по 23 июля. Еще два дня - с 14 по 16 июля - планируется ремонт оборудования и гидравлические испытания в котельной «Малахит». В это время горячее водоснабжение будет отключено в домах по проспекту Кузнецкому, 262, 264, 266, 272, 276, 278, 282.

ИСТОЧНИК KP.RU

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