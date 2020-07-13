В Кузбассе пропал 11-летний школьник

13 Июль 2020 2020-07-13T05:59:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке родные и близкие ищут 11-летнего Артема Антонова. Ребенок не вернулся домой 12 июля.

О поиске школьника сообщили волонтеры «Лизы Алерт Кузбасс». Они дали подробное описание мальчика: его рост 135 сантиметров, он среднего телосложения, у Антона зеленые глаза и светло-русые волосы. Мальчик в тот день был одет в черную майку, черные штаны и черные сандалии.

Около суток ничего не известно о местонахождении ребенка. Если вы что-либо знаете о том, где сейчас Антон, сообщите об этом волонтерам.

Телефон: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU