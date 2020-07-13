2020-07-13T05:58:33+03:00
Общество

Кузбасские школьники сдают ЕГЭ по физике и истории

Экзамены проходят в 64 пунктах проведения экзаменов
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасские школьники сдают ЕГЭ по физике и историиКузбасские школьники сдают ЕГЭ по физике и историиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кузбасские школьники в понедельник, 13 июля, сдают ЕГЭ по физике и истории. Экзамены проходят в 64 ППЭ.

В этом году заявления на участие в ЕГЭ по физике подали 2 603 человека, по истории ––2133. Продолжительность экзамена по обоим предметам составляет три часа 55 минут. При этом установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике составляет 36 баллов, по истории – 32 балла.

-На ЕГЭ по физике разрешено использование непрограммируемого калькулятора с возможностью вычисления тригонометрических функций и линейки. Кроме того, каждый КИМ содержит справочные данные, которые могут понадобиться при выполнении работы, - отметила директор областного центра мониторинга качества образования Ольга Шитова.

А вот по истории использование дополнительного оборудования и материалов на экзамене не предусмотрено. Свои оценки участники ЕГЭ узнают до 27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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