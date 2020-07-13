Поиски пропавшего в Новокузнецке 11-летнего мальчика прекращены

13 Июль 2020 2020-07-13T06:18:51+03:00

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Прекращены поиски 11-летнего мальчика, пропавшего 12 июля в Новокузнецке. Об этом сообщает полиция Кузбасса.

Напомним, что об исчезновении ребенка ночью сообщили местная жительница. По словам женщины, сын играл во дворе, но домой не вернулся. Родственники попытались самостоятельно разыскать ребенка, но безуспешно.

-Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковую операцию. Ориентировка на без вести пропавшего была передана всем нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования. К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В результате сегодня утром ребенок был найден в одном из дворов Новоильинского района.

Предварительно известно, что никаких противоправных действий в отношении мальчика не совершалось. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU