13 Июль 2020 2020-07-13T06:45:49+03:00

В Кузбассе у строительной фирмы арестовали технику за долги по электроэнергии. Фото: УФССП России по Кемеровской области

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В Кузбассе судебные приставы арестовали технику у строительной фирмы, которая накопила долги по электроэнергии. Энергетикам компания задолжала 233 тысячи рублей.

В Таштаголе на исполнении приставов находится исполнительное производство в отношении строительно - монтажной организации о взыскании задолженности за электроэнергию.

Ранее руководство компании было ознакомлено со сроками добровольного погашения задолженности, а также мерами принудительно взыскания, однако долг так и не был погашен. Как выяснилось, в собственности у организации имеется сельскохозяйственная техника.

-У организации - должника было арестовано три единицы сельскохозяйственной техники: КамАЗ, погрузчик и колесный трактор, предварительная стоимость которых составила 250 тыс. рублей, - сообщили в УФССП России по Кемеровской области. - Все арестованное имущество было оставлено на ответственное хранение.

Сейчас у фирмы есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет продано, а деньги пойдут на погашение задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU