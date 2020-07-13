2020-07-13T07:14:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще у 50 человек в Кузбассе подтвердился коронавирус

Об этом сообщает оперативный штаб области
Ирина АВТУШКО
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Еще у 50 человек в Кузбассе подтвердился коронавирусЕще у 50 человек в Кузбассе подтвердился коронавирусФото: Артем КИЛЬКИН
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По данным оперативного штаба, на утро 13 июля еще у 50 человек подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 2507 человек.

Также стало известно, что 45 пациентов выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1173 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1320 больных коронавирусом.

— В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7605 человек, - добавили в штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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