Еще у 50 человек в Кузбассе подтвердился коронавирус
Об этом сообщает оперативный штаб области
Еще у 50 человек в Кузбассе подтвердился коронавирусФото: Артем КИЛЬКИН
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По данным оперативного штаба, на утро 13 июля еще у 50 человек подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 2507 человек.
Также стало известно, что 45 пациентов выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1173 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1320 больных коронавирусом.
— В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7605 человек, - добавили в штабе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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